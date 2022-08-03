 آيسلندا تترقب ثورانا بركانيا قريبا بعد سلسلة من الهزات الأرضية - بوابة الشروق
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آيسلندا تترقب ثورانا بركانيا قريبا بعد سلسلة من الهزات الأرضية

أرشيفية
أرشيفية
ريكيافيك - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 2:52 م

يتوقع الخبراء حدوث ثوران بركاني جديد في آيسلندا، في ظل وقوع سلسلة جديدة من الهزات الأرضية.

وأفاد تقرير إخباري بأن صورا حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية لشبه جزيرة ريكيانيس تظهر حركات صهارة واضحة تحت سطح الأرض بين جبال بركانية.

ولذلك يعتقد علماء الجيولوجيا أنه من المرجح جدا أن يبدأ ثوران بركاني في شبه الجزيرة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، أن تدفق الصهارة في المنطقة أسرع بنحو الضعف بالمقارنة بما كان عليه خلال الثوران الذي حدث في ربيع عام 2021.

وسجلت الأرض أسفل شبه جزيرة ريكيانيس الآلاف من الهزات منذ مطلع الأسبوع، من بينها هزة تزيد قوتها عن أربع درجات صباح الأربعاء.

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