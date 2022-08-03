ألمانيا تنفي عرقلة المساعدات المعلنة لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت ألمانيا صحة ما أعلنته أوكرانيا عن عرقلة برلين تقديم المساعدات المعلنة لكييف.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن بلاده لا تعرقل أي مساعدات لأوكرانيا.

وأوضح أنه: "بعد اجتماع مجموعة السبع في بيترسبرج، صرفت ألمانيا مليار يورو لأوكرانيا".

وأضاف: "ستشارك ألمانيا أيضا في مزيد من المساعدات. الحكومة الألمانية منخرطة في حوار مع شركائها الأوروبيين والمفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع".

واتهمت أوكرانيا الثلاثاء ألمانيا ودولا أخرى من الاتحاد الأوروبي بعدم صرف المبالغ التي وافق التكتل في وقت سابق على تخصيصها لكييف، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية جراء الحرب مع روسيا.

وصرح إيهور جوفكا، المستشار الدبلوماسي للرئيس الأوكراني، لوسائل إعلام محلية قائلا: "نتوقع 8 مليارات يورو (2ر8 مليار دولار)، ولكن للأسف بعض دول الاتحاد الاوروبي، بما فيها ألمانيا، تمنع تحقيق هذا الأمر".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجري "محادثات نشطة" بشأن هذه المسألة.

وذكر جوفكا أن كييف تلقت مليار يورو من بين 9 مليارات يورو من المساعدات المالية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا.

وتقول المفوضية الأوروبية إنه ربما يكون من الضروري أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد ضمانات من أجل صرف المبالغ الباقية، نظرا لأنه ليس من الممكن توفيرها من ميزانية التكتل بسبب نقص الموارد.

وخفضت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف أوكرانيا تموز/يوليو المنصرم. كما أخفقت شركة نفتوجاز للنفط والغاز الطبيعي، وهي أكبر شركة مملوكة للحكومة الأوكرانية، في سداد ديونها الخارجية الأسبوع الماضي، بموجب توجيهات من الحكومة.

وتشير تقديرات المكتب الرئاسي الأوكراني إلى أن كييف سوف تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 50 مليار يورو تقريبا خلال عام 2023.