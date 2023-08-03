صحيفة يونانية: اجتماع السيسي وميتسوتاكيس تناول ملفات الربط الكهربائي والهجرة

أفادت صحيفة «بيلوبونيسوس» اليونانية، بأن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع الثنائي ركز على تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتة إلى أن الجانبين تناولا ملفات الطاقة، والربط الكهربائي بين اليونان ومصر، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتطورات بمنطقتي شرق المتوسط ​​والشرق الأوسط، والهجرة.

ولفتت إلى أن الاجتماع الثنائي بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، تلاه إجراء مباحثات موسعة بين الجانبين المصري واليوناني.

وقالت إن المباحثات الموسعة ستشهد استعراضًا لمشروعات مصر الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، كما ستتطرق إلى التعاون العسكري بين القاهرة وأثينا.

وذكرت أن الجانبين مهتمان بالتطورات في منطقة شرق المتوسط، وكذلك الأزمة الليبية؛ التي تلعب مصر فيها دور حاسم.

وتقام اليوم الخميس، قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تعد الأولى لرئيس وزراء اليونان إلى المنطقة، بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.