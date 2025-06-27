حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا

تحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن تجربتها والتحديات التي واجهتها هي وفريق عمل فيلم «Happy Birthday» مشيرة إلى تحمسها للمشاركة في الفيلم بمجرد أن عرضه عليها المؤلف محمد دياب.

وقالت خلال تصريحات مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» عبر فضائية «ON E» :«أنا وقعت في غرام الفيلم من أول لحظة، وقلت أنا نفسي أبقى جزء من هذا العمل المهم والراقي الإنساني، وسعيدة جدًا بنجاح الفيلم».

وأضافت أنها راهنت على نجاح المخرجة سارة جوهر في تجربتها الأولى، وتوقعت فوزها بجائزة العمل الأول عن الفيلم.

وروت كواليس أصعب مشاهد الفيلم، وتجربتها خلال تصوير أحد المشاهد الرئيسية في مياه النيل التي وصفتها بـ «الصعبة»، مشيرة إلى تصويرها على مرحلتين، الأولى كانت في منطقة «مياه ضحلة وراكدة من النيل» خلال شهر فبراير، لافتة إلى أن المياه كانت «راكدة ومليئة بالطحالب».

وأضافت أن المرة الثانية فكانت الأصعب، مشيرة إلى نزل فريق العمل في مياه النيل العميقة في أوائل شهر مارس، وكانت درجة حرارة المياه «ثلج».

وكشفت أن عطلا فنيا في إحدى الكاميرات أدى إلى استمرار التصوير لمدة قاربت الثماني ساعات بدلا من ساعتين، قائلة: «كنا في المياه والمياه ثلج، وبدأنا نرتعش وأطرافي تجمدت، وأنا مصممة أبقى مركزة.. ومياه النيل كانت ثقيلة جدًا؛ لأنها كلها طمي وتشد للعمق».

وأشادت بموقف المخرجة سارة جوهر التي نزلت معهم إلى المياه بملابسها العادية ودون بدلة غطس لتدعمهم معنويا، مضيفة أن الإنتاج أرسل لهم بعد التصوير 3 أقراص للبلهارسيا كإجراء وقائي.

وحصد الفيلم ثلاثة جوائز من مهرجان تريبيكا الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نال جائزة أفضل فيلم عالمي، وجائزة أفضل سيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج.

الفيلم بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامه، تايسون، علي صبحي، حازم ايهاب، جهاد حسام الدين، خديجه احمد، فارس عمر ضحي رمضان، وتأليف سارة ومحمد دياب، وإخراج سارة جوهر.