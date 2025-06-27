سميرة سعيد تنشر كواليس أغنية يلا روح بعد 3 سنوات من إطلاقها

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حرصت المطربة المغربية سميرة سعيد على نشر كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "يلا روح" التي أطلقتها قبل ٣ أعوام في ٢٠٢٢ عبر منصاتها الإلكترونية وقناتها الرسمية على يوتيوب.

وظهرت سعيد في تصوير الكليب وهي بالستايل المغربي، وحرصت على ذكر كل من شارك في إخراج هذه الأغنية للنور، ومنهم المؤلف والملحن محمد المردي وحكيم شيبا وخببر التجميل وغيرهم.

وكانت سميرة سعيد قد طرحت قبل أسابيع قليلة مضت فيديو كليب أغنية "كداب" من كلمات مصطفى نصار وألحان عمرو مصطفى والكليب إخراج نضال هاني.

وظهرت سميرة سعيد في الكليب بإطلالة صيفية غلبت عليها الألوان الزاهية وخصوصا اللون الأحمر، والفاكهة الصيفية.