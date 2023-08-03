مصدر بالسكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات النوم عقب إسناد تشغيلها للقطاع الخاص

أكد مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ"الشروق" عدم حدوث أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات النوم عقب إسناد إدارة وتشغيل عربات النوم لشركة أبيلا للقطارات، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بدلا من شركة الوطنية لقطارات النوم، على خطوط وجه قبلي من القاهرة إلى محافظات الصعيد.

وقال المصدر إن أسعار تذاكر قطارات النوم شهدت زيادة خلال الفترة الماضية، سواء للمصريين أو للعرب والأجانب، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين، وذلك لتجنب تعرض الهيئة لأي خسائر من فرق الأسعار، ولتستطيع الهيئة إدارة عربات النوم بأفضل خدمة ممكنة، منوها إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في مشروعات وإدارة شركاتها، كنوع من التجديد واكتساب خبرات تشغيلية حديثة.

وأضاف المصدر أن الشركة أوقفت تطبيق حجز الهواتف المحمولة وصفحة الحجز الالكترونية لبضعة أيام لحين تعديل نظام الحجز، وتشغيله في أقرب وقت عقب حدوث تعديلات عليه، مع استمرار حجز تذاكر قطارات النوم عبر مكاتب الحجز المنتشرة بالمحطات الرئيسة، لافتا إلى إعلان الشركة اتخاذ خطوات لتحسين إجراءات الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت، وإعادة هيكلة البرنامج الخاص بالحجز والتي ستكون هي المسئولة عنه بشكل مباشر بما يتناسب مع توجهاتها مستقبلا.

وبدأت شركة أبيلا مصر، في إدارة وتشغيل عربات قطارات النوم التابعة لهيئة السكك الحديدية بداية أغسطس الجاري، بعقد يمتد حتى 15 عاما، لتتولى الشركة مسئولة عن إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بها، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- إسباني - فرنساوي- روسي)، بالإضافة إلى المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وإدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة.