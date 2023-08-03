 الشباب السعودي بالقوة الضاربة في مواجهة المنستيري بالبطولة العربية - بوابة الشروق
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الشباب السعودي بالقوة الضاربة في مواجهة المنستيري بالبطولة العربية

محمد عاطف
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 5:23 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 5:23 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الاتحاد المنستيري مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويواجه فريق الشباب السعودي نظيره المنستيري التونسي على ملعب الملك سعود بالباحة، في السادسة من مساء اليوم الخميس، في البطولة العربية للأندية 2023.

وجاء تشكيل الشباب لمواجهة اليوم كما يلي: 

كيم سونج جيو في حراسة المرمى 

الدفاع: فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، حسين الصبياني

خط الوسط: جوستافو كويلار، ماجد كنبة، إيفر بانيجا

الهجوم: عبالإله الشمري، هتان باهبري، أحمد عبده.

 


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