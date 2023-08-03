تقرير: مقتل شخص وإصابة 4 إثر تجدد الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين بلبنان

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ، بعد ساعات من الهدوء الحذر إثر اتفاق لوقف إطلاق النار أعلن الثلاثاء برعاية هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

وسقط على إثر المعارك قتيل وأصيب 4 جرحى نقلوا إلى مستشفى الهمشري، حسبما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء/الخميس.

وأضافت الصحيفة أن "مجموعات مسلحة من حركة فتح قامت بشن هجوم على الأحياء التي يتواجد فيها عناصر إسلاميون متشددون"، بينما نقلت الصحيفة عن مصادر في حركة فتح أن "المجموعات المتشددة بدأت بالهجوم على مقار فتح، وعناصر الحركة تصدوا للهجوم، مما أدى إلى تجدد الاشتباكات بشكل عنيف".

وسمعت أصوات أعيرة رشّاشة وقذائف في محيط المخيم، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الاشتباكات تتركز بين البركسات وحي البستان، معقل فتح وحي مخيم الطوارئ معقل الإسلاميين المتشددين، وأن الرصاص الطائش يصل إلى محيط المخيم.

ويشهد المخيم منذ يوم السبت الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 15 شخصا، بينهم المسؤول الأمني في حركة فتح محمد العرموشي.