 عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
الخميس 3 أغسطس 2023 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة- قنا
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 11:52 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 11:52 ص

جدد عشرات المستوطنين اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك