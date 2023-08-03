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سوء الطقس يؤجل انطلاق مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 3:30 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 3:31 ص

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الخميس، تأجيل موعد انطلاق مباراة الفريق أمام أورلاندو سيتي في بطولة كأس الدوريين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال النادي الأمريكي في بيان رسمي عبر حسابه على «تويتر»: «تم تأخير موعد انطلاق مباراتنا أمام أورلاند سيتي في ملعب لوكهارت، بسبب سوء الطقس».

وأضاف البيان: «سيتم الإعلان عن بدء عمليات الإحماء وانطلاق المباراة عند توفر تحديثات».

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميامي وأورلاند سيتي في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الدوريين.

 


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