المستشار النمساوي: غير مرجح أن يوقع جميع المشاركين في قمة السلام الأوكرانية على الإعلان النهائي

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إنه ليس من المتوقع أن يوقع جميع المشاركين في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا على الإعلان النهائي، رغم أن ذلك يرجع إلى الصياغة أكثر من الافتقار الفعلي للدعم.

وأضاف نيهامر، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر المنعقد في منتجع بورجنشتوك الجبلي بالقرب من لوسيرن بسويسرا، أنه رغم التفاصيل الدبلوماسية في جانب الصياغة، فإن الموقف الأساسي المشترك لن يتأثر.

وقال المستشار نيهامر "لهذا السبب لا أشعر بالقلق إذا لم يوقع الجميع الآن".

وكان من المقرر أن يختتم المؤتمر الذي استمر يومين بمشاركة 92 دولة وثماني منظمات دولية ظهر اليوم الأحد، حيث كان من المقرر أيضا نشر الإعلان الختامي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن المؤتمر حقق على هذا النحو تقدما كبيرا.

وأضاف كوليبا "نحن نسير على الطريق الصحيح".