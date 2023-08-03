جامعة سوهاج تشارك في فعاليات الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي، في فعاليات الملتقى الأول للقيادة الاجتماعية بعنوان "سفراء العمل الاجتماعي"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 30 يوليو حتى 2 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن الملتقى ناقش دور الطلاب في تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرات القومية الرئاسية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الملتقى هدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والتفكير الاجتماعي لديهم، إلى جانب تحفيزهم لتحقيق التغيير الإيجابي بمجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى تضمن عددا من المحاضرات وورش العمل المتعلقة بالمحاور التي يدور حولها الملتقى، حيث ناقش الملتقى مبادرات وزارة الشباب والرياضة الاجتماعية، وتناول أيضا المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، كما تضمن ورش عمل عن مهارات القيادة الإجتماعية، وورش عمل ذاتية عن إبداع الطلاب في كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل جامعاتهم.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن ملتقى سفراء العمل الاجتماعي ناقش مهارات التواصل الفعال وكيفية التعامل مع التحديات وحل المشكلات الاجتماعية، وبناء الثقة وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الآخرين والعمل بروح الفريق الواحد.

وذكر محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن فعاليات اليوم الأخير لملتقى سفراء العمل الاجتماعي تضمنت محاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وأخرى عن التطرف الفكري من البعد الاجتماعي بالجامعات المصرية، مضيفا أن الوفد المشارك بالملتقى ضم 5 طلاب تحت إشراف الدكتور محمود خليل المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب.