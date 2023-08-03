الإمارات تدشن مكتبا تنسيقيا للمساعدات في تشاد

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دشنت الإمارات العربية مكتبا تنسيقيا للمساعدات الخارجية الإماراتية في منطقة أمدجراس بتشاد، وذلك "في إطار جهودها لدعم شعب تشاد، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كل الدعم الإنساني والإغاثي من قبل المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد".

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشئون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات، إن افتتاح المكتب "يأتي لتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية المقدمة من الجهات المانحة الإماراتية".

ويعد هذا المكتب هو الثاني بعد مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الإماراتية الذي تم افتتاحه الشهر الماضي بمقر سفارة الإمارات في دمشق.

وزار وفد إماراتي المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة فيه، حيث استقبل المستشفى منذ افتتاحه 2841 حالة مرضية.