القبض على 3 سيدات وشخصين بتهمة استقطاب الرجال لممارسة أعمال منافية للآداب في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على 3 سيدات وشخصين بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم باستقطاب الرجال لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث الآداب قيام المتهمين، ومن بينهم سيدة -لها معلومات جنائية-، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة دون تمييز مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.