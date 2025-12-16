زيلينسكي: واشنطن تعهدت بأن يدعم الكونجرس الضمانات الأمنية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لجعل الضمانات الأمنية ملزمة قانونيا عبر إجراء تصويت في الكونجرس الأمريكي، وذلك كجزء من اتفاق يهدف إلى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.

ولم يفصح زيلينسكي عن أي تفاصيل إضافية في التصريحات الصوتية التي أدلى بها لوسائل إعلام أوكرانية عبر الإنترنت، مساء أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء تصريح زيلينسكي بعد ساعات من تصريح مسئول أمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب عرضت على أوكرانيا ضمانات أمنية قوية، في أحدث جولة من المفاوضات، على غرار "المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المرجح الآن أن يتحول الاهتمام إلى رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب ختام محادثات استمرت يومين في برلين، بمشاركة مسئولين من أوكرانيا وأمريكا وأوروبا، مع تقييمات إيجابية بشأن فرص التوصل إلى تسوية.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن تتشاور الولايات المتحدة مع روسيا لاحقا، فيما قد يعود المفاوضون الأوكرانيون إلى أمريكا لإجراء محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف زيلينسكي أنه قد يلتقي ترامب عندما "يقتربون" من صياغة المسودة النهائية لاتفاق السلام.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تليجرام، "قبل اتخاذ أي خطوات في ساحة المعركة، يجب أن يكون لدى الجيش والسكان المدنيين فهم واضح لما ستكون عليه الضمانات الأمنية".

وأضاف زيلينسكي: "نعمل حاليا على إضفاء الطابع الرسمي على كل ذلك، وقد أحرزنا تقدما في هذا الصدد".

وقال ترامب، للصحفيين، إن التوصل إلى حل تفاوضي للحرب بات "أقرب من أي وقت مضى"، وإن الولايات المتحدة تعمل مع أوروبا على وضع ضمانات أمنية، مع أنه ألمح أيضا إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى التخلي عن أراض لروسيا كجزء من الاتفاق.

وقال زيلينسكي، الذي يزور هولندا اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن في المفاوضات بشأن مسألة الأراضي، كما لم تتم مناقشة إجراء استفتاء لحسم هذه المسألة.

ودعا زيلينسكي الولايات المتحدة إلى مواصلة الوساطة في هذا الملف الذي وصفه بأنه "مؤلم".