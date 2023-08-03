نائبة سابقة في الكونجرس: لائحة اتهام ترامب «أحدث تكتيك استبدادي» لبايدن

انتقدت النائبة السابقة في الكونجرس الأمريكي تولسي جابارد، لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، ووصفتها بأنها "أحدث تكتيك استبدادي" من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت جابارد، في منشور عبر منصة "أكس" (تويتر سابقا) منذ قليل: "لائحة اتهام ترامب هي أحدث تكتيك استبدادي لبايدن لصرف انتباه واستنزاف الموارد من خصمه السياسي الرئيسي (ترامب)"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وأضافت: "إذن الآن أي شخص ينتقد كيف تدير الحكومة الانتخابات هو مجرم".



وتابعت جابارد التى انشقت عن الحزب الديمقراطي في أكتوبر الماضي: "النخبة الديموقراطية تدمر ديمقراطيتنا وبلدنا"، في إشارة إلى قادة الحزب الديمقراطي.



ومضت قائلة: "هذا مثال آخر على أن وزارة العدل المسيسة لصالح الرئيس جو بايدن مستعدة لتدمير الخصم السياسي الرئيسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية"، ذاكرة أن هذا هو الشيء الذي يجب أن يثير قلق الجميع.



ويمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، خلال ساعات، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.



وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء الماضي، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.



يذكر أن المحكمة التي ستوجه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021.



وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.