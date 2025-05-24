حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة صن داونز وبيراميدز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل لوكاس ريبيرو الهدف الأول لصن داونز في المباراة عند الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية سكنت المرمى، قبل أن يتعادل وليد الكرتي لبيراميدز في الدقيقة 90+4.

وكان الهدف الأول لبيراميدز جاء من هجمة الهدف من كرة عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صنداونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك.

فيما جاء هدف بيراميدز بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى قابلها الكرتي برأسية قوية سكنت الشباك.

وتعد هذه النتيجة إيجابية إلى حد كبير لبيراميدز حيث يستعد لمواجهة صن داونز في الإياب الذي سيقام يوم 1 يونيو المقبل.

وقبل مباراة صن داونز، سيلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو المقبل، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز قد تأهل بعدما تخطى عقبة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بينما صعد صن داونز بعدما تخطى الأهلي في نصف النهائي.

وهذا عكس صن داونز الذي سيستعد لمواجهة بيراميدز في مباراة الإياب يوم 1 يونيو.