أردوغان خلال مباحثات مع الشرع: نرفض العدوان الإسرائيلي على سوريا

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التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول.

وأفاد مكتب أردوغان بأن الرئيس التركي أبلغ الشرع بأن أنقرة ترحب بقراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، وفق وكالة رويترز.

وجاء في بيان على منصة إكس، أن أردوغان قال أيضا إن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأكد أن تركيا ستواصل معارضته في جميع المحافل.

وخلال اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا، تحادث الزعيمان لأكثر من ساعتين ونصف ساعة، وفق قناة «إن تي في» الإخبارية التركية الخاصة.

واستقبل الرئيس التركي، الشرع عند مدخل المكتب الرئاسي في قصر دولمه بهجة في إسطنبول.

حضر الاجتماع وزيرا الخارجية والدفاع التركيان هاكان فيدان وياشار جولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، بحسب الأناضول.



وكان الشرع قد زار تركيا للمرة الثانية في أبريل الماضي للمشاركة في منتدى دبلوماسي.