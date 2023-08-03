 الرجاء المغربي يعلن الاتفاق مع عمرو وردة على الانضمام لمدة موسمين - بوابة الشروق
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الرجاء المغربي يعلن الاتفاق مع عمرو وردة على الانضمام لمدة موسمين

كريم صلاح
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 1:42 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 1:42 ص

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.

وقال بورديقة في تصريحات تليفزيونية، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الرجاء المغربي لم يفقد الأمل في ضم محمود صابر من بيراميدز ومازالت هناك مفاوضات، موضحًا أن فخري لاكاي أيضًا ضمن اهتمامات نادي الرجاء.

وواصل أن هناك مهاجمًا في الدوري المصري عقده انتهى بنهاية الموسم وتجرى مفاوضات معه في الوقت الحالي، رافضًا الكشف عن اسمه.

وأتم تصريحاته كاشفًا عن أحقية الرجاء في الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين.


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