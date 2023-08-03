كوريا الجنوبية تجلي 3 من رعاياها في النيجر بسبب المخاوف الأمنية

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن إجلاء 3 مواطنين كوريين جنوبيين في النيجر، من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وسط مخاوف أمنية في أعقاب وقوع انقلاب عسكري مؤخرا هناك.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء «يونهاب»، وصل 3 كوريين جنوبيين إلى باريس الساعة 1:45 صباح يوم الخميس (بتوقيت فرنسا)، عبر طائرة أرسلتها الحكومة الفرنسية؛ لإجلاء رعاياها من النيجر.

وظل عدد الكوريين الجنوبيين الموجودين في النيجر عند 11 شخصا، وقالت الوزارة إنها تأكدت من أنهم آمنين هناك.

وأمر وزير الخارجية الكوري بارك جين، السلطات بمواصلة توصية من أعربوا عن نيتهم في البقاء، بمغادرة النيجر.

وعبرت الوزارة عن تقديرها إلى الحكومة الفرنسية، لمساعدة بلادها في إجلاء مواطنيها.

ولا تمتلك كوريا الجنوبية مكتبا دبلوماسيا في النيجر، وتتولى سفارتها في دولة ساحل العاج المجاورة الشؤون المتعلقة بالنيجر.

ورفعت سيئول يوم الأربعاء، مستوى تحذير السفر لجميع مناطق النيجر إلى المستوى 3، الذي يوصي الكوريين الجنوبيين بشدة بمغادرة البلاد على الفور؛ بسبب المخاوف الأمنية.