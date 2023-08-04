إصابة 14 شخصا في حادث دهس بسيارة وطعن عشوائي بكوريا الجنوبية

تسبب رجل في إصابة أكثر من 10 أشخاص بعدما قاد سيارة فوق رصيف بجنوب العاصمة الكورية الجنوبية، سول، ثم خرج من السيارة وبدأ في توجيه طعنات للناس بشكل عشوائي، وذلك حسبما ذكرت قنوات تليفزيونية في البلاد، ووكالة يونهاب للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة وشهود عيان.



وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا، وإن ثمانية منهم حالتهم خطيرة.



وأفادت التقارير بأن حالات الطعن جرت بينما كان الرجل يركض نحو أحد المتاجر الكبيرة.



ووقع الحادث بالقرب من محطة مترو في مدينة سيونجنام.



وذكرت القنوات ويونهاب، أن الرجل قاد سيارته في البداية فوق الرصيف، حيث سحب وأصاب العديد من المارة، وبعد ذلك ترجل وسار نحو المتجر، حيث بدأ توجيه الطعنات لمن حوله.



وتردد أنه ألقي القبض على المشتبه به بعد حوالي 10 دقائق من تلقي أول مكالمات طوارئ في آخر النهار، والتي أشارت إلى مشتبه به واحد فقط.



ولم تتضح في البداية الدوافع وراء ما فعله الرجل.



ووفقا ليونهاب، يتراوح عمر منفذ الهجوم بين 20 و30 عاما.



وتردد أنه طعن تسعة أشخاص على الأقل، وأصاب أربعة بالسيارة.



ووفقا للشرطة، يأتي الحادث بعد حوالي أسبوعين من اعتداء رجل على أربعة من المارة بسكين في سول، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.