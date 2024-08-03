ليفربول يضحي بـ جوميز من أجل نجم نيوكاسل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، مساء اليوم السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي قد يضحي بمدافع جو جوميز من أجل الحصول على جناح جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت تقارير صحفية بريطانية عديدة أن إدارة ليفربول وافقت على بيع جو جوميز إلى فريق نيوكاسل يونايتد مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك كجزء من صفقة تبادلية لضم اللاعب أنتوني جوردون إلى صفوف فريق ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن قدم نادي ليفربول عرضًا للظفر بخدمات الجناح الطائر أنتوني جوردون لكن رفض الماكبايس العرض المادي.

وأشارت التقارير البريطانية إلى أن اهتمام ليفربول بضم جوردون يأتي بسبب دخول الدولي المصري محمد صلاح العام الأخير من عقده الحالي مع الريدز.

بالإضافة إلى الشكوك حول مستقبل الكولومبي لويس دياز مع ليفربول على المدى الطويل، وفشله في تقديم ذاته بقوة كما كان متوقعًا.

ومن ضمن أسباب إصرار ليفربول على ضم جوردون أيضًا أن إدارة ليفربول ترى أن مستوى اللاعب مثل محمد صلاح في العطاء والتأثير.