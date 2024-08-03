محافظ كفرالشيخ يكلف بتكثيف حملات النظافة بالتزامن مع استمرار توافد المصطافين على الحدائق شواطئ بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من المصطافين من محافظات الجمهورية.

بينما استمرت حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات، وسط إقبال المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم للتمتع بمياه البحر المتوسط بـ6 شواطئ بمصيف بلطيم ( الفنار- النرجس - الزهراء - السلام- الأمل- الفيروز)، ولا سيما أن مصيف بلطيم يتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتسافر إليه الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كما أن مياهه صافية ويشعر المصطافون فيه بالأمن والأمان.

ومدينة مصيف بلطيم، تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهي أكثر مناطق مصر امتدادا إلى الشمال بامتداد 40 كم في عرض البحر المتوسط مما يكسبه صفته الأساسية كمصيف علاجي لارتفاع نسبة اليود بهوائه الجوى على مستوى مصر، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث يعرف بأنه مصيف العائلات.

وكلف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، باستمرار حالة الاستعداد لاستقبال رواد المدينة، بتوفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً باول بمصيف بلطيم؛ حفاظا على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم.

ووجه توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، وأفراد الشرطة، على الشاطئ لمنع أي مضايقات قد تحدث للمصاطفين في أوقات الزحام الشديد.

وتابعت أجهزة محافظة كفرالشيخ، حركة اقبال المصطافين والزوار على مصيف بلطيم وجميع ميادين ومتنزهات المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.