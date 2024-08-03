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انتزعت الصينية تشينوين تشينج، الميدالية الذهبية في التنس "فردي السيدات"، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم السبت.

وحققت تشينج، الميدالية الذهبية، بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-3 في المباراة النهائية.

وبخسارتها في المباراة النهائية، حققت دونا فيكيتش، الميدالية الفضية.

وكانت اللاعبة الصينية قد فجرت مفاجأة في الدور قبل النهائي، بإقصاء البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، والتي حققت الميدالية البرونزية أمس الجمعة.

وقالت تشينج "لا شيء يمكن أن يصف مشاعري، لقد فعلت كل ما بوسعي للحصول على ميدالية لبلادي".

وأضافت "أشعر أن بلدي ستكون فخورة بي، أنا فخورة بنفسي. عائلتي في المنزل، وأنا متأكدة من أنهم يصرخون في التلفزيون".

وتابعت "أقاتل في كل مباراة، ولدي طاقة خاصة للعب من أجل بلدي. لا أستسلم أبدا".