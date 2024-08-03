بنك saib يدعم ريادة الأعمال ويدعم الشركات الناشئة المتخصصة فى التكنولوجيا المالية

فى إطار الاھتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى لدعم الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالأخص الشركات الناشئة المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، قام بنك saib بتعزيز فرص تمويل تلك الشركات وتذليل العقبات التى تواجھھا من خلال تيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهم، حيث قام البنك بتقديم الدعم التمويلى لبعض الشركات العاملة بالسوق المصرية مثل شركة «وان أوردر»، للخدمات اللوجستية المتطورة، تطبيق «عالنوتة» الذى يتيح إدارة حسابات الشركات وأيضا شركة «وسيلة» التابعة لشركة «أور» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من الشركات الناشئة، يأتى هذا التوجه بهدف دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعتبر تلك الشركات إحدى الركائز التى يتم من خلالھا خلق فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة.

تأتى هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التى أطلقها بنك saib تحت مظلة البنك المركزى المصرى من أجل دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها؛ حيث تتيح الاستراتيجية الحالية لبنك saib الشركات الناشئة الذين اجتازوا جولة تمويلية «series A» التقدم لطلب التمويل اللازم بهدف تعزيز التواصل بين القطاع المصرفى من ناحية والشركات الناشئة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية من ناحية أخرى، بهدف الوصول بالخدمات المالية لجميع الفئات فى مختلف المناطق وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالى