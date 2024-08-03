عصام كاريكا: شعبيتي في لبنان أكثر من مصر بكثير

قال الملحن والمطرب عصام كاريكا، إن شعبيته في لبنان تفوق شعبيته في مصر بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن بعض أغانيه حققت نجاحًا كبيرًا هناك دون أن تحظى بنفس النجاح في مصر.

وأشار إلى أن الفنان هاني رمزي نصحه بالعيش في لبنان؛ نظرًا لشعبيته الكبيرة هناك.

ولفت إلى أن أغنية «السلام عليكم وعليكم السلام» على سبيل المثال، حققت نجاحًا كبيرًا في لبنان، بينما «لا أحد يعرف عنها شيء في مصر»، معقبا: «أنا لقيت فعلا أن شعبيتي في لبنان أكثر من مصر بكثير».

وأوضح أنه يحب إقامة الحفلات والمشاركة في البرامج التلفزيونية في لبنان، ويمتلك صداقات كثيرة هناك.

وعلى الصعيد الرياضي، أكد كاريكا، أنه من مشجعي نادي الزمالك، متابعا: «جمهور الزمالك مخلص زيادة عن اللزوم، مهما يحصل الفرقة وحشة وبنتغلب بنروح المدرجات، لكن أنا عندي إحساس ومتفائل بالموسم القادم أكيد مش هنفضل كدا».

وأشاد بولاء لاعب الزمالك شيكابالا وحبه للنادي، وكذلك الإعلامي عمرو أديب الذي اعتبره أنه يعبر عن مشاعر جمهور الزمالك بصدق، قائلا: «شيكابالا بيحب الزمالك بطريقة غريبة جدًا، ابن بلدي أسوان، وعمرو أديب لما بنخسر بيتكلم من قلبه بحس أنه الظهر أو صوت جمهور الزمالك».