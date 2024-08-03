 نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وفد من منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة - بوابة الشروق
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نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وفد من منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة

آية عامر
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 4:04 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 4:04 م

التقت مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مع وفد من منظمة اليونيسف برئاسة فزلول الحق القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والوفد المرافق له، لمناقشة خطة العمل المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف.

وفي بداية الاجتماع ثمنت نائبة وزيرة التضامن التعاون مع منظمة اليونيسف كشريك استراتيجى للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز خدماتها في قطاعي الحماية والرعاية التي تستهدف الأطفال.

وناقش اللقاء العديد من موضوعات العمل المشتركة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات التربية الإيجابية والتنمية الاجتماعية ومجال اللاجئين وتقديم الدعم للأطفال في أوقات الأزمات، وإدارة الحالة والحماية والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الدعم فى سياسات الحماية والدعم الفنى والتقني والتقييم، كذلك التعاون فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة وتقديم الخدمات للأطفال المصريين وغير المصريين.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تدعيم مجالات التعاون، وطرح مناقشة خطة التعاون القادمة وتطوير آفاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، خاصة فى برامج بناء القدرات ومجال الكشف المبكر للإعاقة والحضانات.


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