الاحتلال يقصف مركبة قرب بلدة بلعا شرق طولكرم

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مركبة في الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة وكالة «وفا»، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة شرق طولكرم، ما أدى إلى اشتعالها بشكل كامل.

وأضافت المصادر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مكان المركبة المستهدفة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

ويتزامن استهداف المركبة شرق طولكرم، مع عدوان متواصل على مدينة طولكرم ومخيمها منذ ساعات الصباح، حيث استشهد خمسة شبان بعد قصف مركبتهم بمسيرة احتلالية في المنطقة الواقعة بين بلدتي زيتا وعتيل شمال طولكرم.



