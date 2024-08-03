جيش الاحتلال الإسرائيلي يوقف الإجازات لكل وحداته المقاتلة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر وقف الإجازات في كل الوحدات المقاتلة وتشكيلات التدريب، وتوسيع دائرة تقليص عمل المصانع في شمال إسرائيل إلى 40 كيلومترا من حدود لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "إسرائيل في حالة استنفار قصوى تحسبا لرد إيراني واسع وسط تقديرات باستهداف خطوط الكهرباء والاتصالات".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى "تزويد مستشفيات كبيرة بالوقود وأجهزة توليد الكهرباء وإخلاء مرائب السيارات لاستخدامها مستشفيات محصنة"، و"تزويد مستشفيات إسرائيلية بهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية تأهبا للتعامل مع انقطاع الاتصالات"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

يذكر أن المنطقة تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران، الأربعاء، واغتيال شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء.

وفي حين فشلت كل محاولات الوساطة حتى الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث يدور النزاع منذ نحو 10 أشهر بين إسرائيل وحماس، أثارت الحرب توترات في أنحاء الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في لبنان واليمن والعراق وسوريا من جهة أخرى، لا سيما حزب الله.