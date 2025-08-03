باكستان ترسل 100 طن من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة

تغادر باكستان مساء اليوم الأحد، أول رحلة جوية لنقل 100 طن من المساعدات ومواد الإغاثة للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وذلك من مطار إسلام أباد الدولي بعد اتمام كل الترتيبات اللوجيستية لضمان وصول الشحنة في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يتم نقل المساعدات والتي تشمل كميات من المواد الغذائية والأدوية إلى العاصمة الأردنية عمان، ليتم نقلها بعد ذلك إلى فلسطين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان، إن نائب رئيس الوزراء اسحاق دار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الليفتينانت جنرال إنعام حيدر ماليك، سيحضران مراسم انطلاق الرحلة.

وترسل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث 200 طن من المساعدات إلى فلسطين عبر رحلات خاصة، وهي الشحنة رقم 17 التي يتم إرسالها حتى الآن، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الباكستانية المقدمة لفلسطين إلى 1715 طنا.

وتؤكد هذه المبادرة التي تم اتخاذها بتوجيه من رئيس الوزراء شهباز شريف، مجددا التزام باكستان المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات العصيبة.

يشار إلى أنه تم القيام بعمليات دولية وعربية لاسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، الذي وصفت منظمات أممية الوضع الغذائي فيه بأنه وصل إلى حافة مجاعة.