 الجابون تطلب تأجيل قمة رؤساء دول سيماك المقررة في 9 أغسطس الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجابون تطلب تأجيل قمة رؤساء دول سيماك المقررة في 9 أغسطس الجاري

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 9:44 ص

تقدمت الجابون رسميا بطلب لتأجيل قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك)، التي من المقرر عقدها في 9 أغسطس 2025 بمدينة بانجي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويأتي هذا الطلب، حسبما أورد موقع "إفريقيا 24"، بسبب تزامن موعد القمة مع "اليوم الوطني للعلم"، الذي تحتفل به الجابون في نفس التاريخ في العاصمة ليبرفيل.. حيث أعرب الرئيس الجابوني بريس أوليجي نجيما عن رغبته في حضور هذا الاجتماع الإقليمي الهام شخصيا.

وأوضح الموقع أنه تم نقل هذا الطلب رسميا إلى الرئيس فاوستين أرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، من خلال موفد خاص من الجابون.

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