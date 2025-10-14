قسد تنفذ مداهمات واعتقالات في شرقي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة مداهمات جديدة في محافظتَي الرقة والحسكة شرقي سوريا، أسفرت عن اعتقال عددٍ من المدنيين، إضافةً إلى إصابة شخص بجروح جراء إطلاق النار خلال عمليات الدهم والتفتيش ،وفق تلفزيون سوريا .

وقالت شبكات إخبارية محلية اليوم الثلاثاء إن "قسد" اعتقلت طفلا /14 عاماً/، من قرية أم الكيف شمالي الحسكة، واقتادته إلى معسكرات التجنيد الإجباري في صفوفها.

وأضافت أن عناصر "قسد" أطلقوا الرصاص خلال مداهمة منزل الإعلامي إبراهيم العشوي في بلدة كبش شمال غربي الرقة، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى".

وتابعت أن عناصر دورية تابعة لـ"قسد" اعتقلوا شقيق الإعلامي بهدف الضغط على ذويه لتسليمه بعد تلقيه العلاج اللازم.

ووطبقا لـ "تلفزيون سوريا" ، نفذت دوريات أخرى تابعة لـقسد حملة مداهمات تخللها إطلاق نار في الأحياء الغربية من مدينة الرقة، في حين لم تُعرف بعد أعداد وأسماء المعتقلين.