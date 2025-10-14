أردوغان: علينا مواصلة الوقوف بقوة أكبر مع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

** الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- تركيا ستعمل بكل جهدها لتلبية احتياجات الفلسطينيين بغزة قبل حلول الشتاء

- نحو 350 شاحنة مساعدات تركية دخلت إلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة الاستمرار في الوقوف بقوة أكبر إلى جانب قطاع غزة، ومواصلة النضال لضمان عدم نسيان الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من مصر، بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، الاثنين.

وردا على سؤال عن إعلان النوايا بقمة شرم الشيخ، شدد أردوغان على الأهمية البالغة للتنفيذ الحرفي للاتفاق ومواصلة الولايات المتحدة ضغطها على الحكومة الإسرائيلية خلال هذه المرحلة.

وقال بالخصوص: "هذه التوقيعات ليست عادية، فمن خلالها أصبحت إرادة السلام مدونة في سجلات التاريخ".

وأضاف: "علينا أن نستمر في الوقوف بقوة أكبر مع غزة ومواصلة نضالنا لضمان عدم نسيان الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والموحدة جغرافيا على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أردوغان أن تركيا ستعمل بكل جهدها لتلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة قبل حلول الشتاء، مبينًا أن إعادة إعمار القطاع أمر بالغ الأهمية.

ولفت إلى أن نحو 350 شاحنة مساعدات تركية دخلت غزة في الأيام الأخيرة، مشددا على أن الاتفاق الموقع يقضي بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا إلى القطاع.

وشدد الرئيس التركي على أهمية دعم الجميع لإعادة إعمار غزة بدءا بدول الخليج وحتى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه رغبته في استمرار الاتصالات ومتابعة الدبلوماسية الهاتفية خلال المرحلة الحالية، وقال: "سنواصل لقاءاتنا على كافة المستويات".

وأردف أردوغان: "الدبلوماسية التي أقمناها مع السيد ترامب مهمة جدا، وسنستمر فيها بالاهتمام نفسه إن شاء الله".