ألمانيا: معدل التضخم في سبتمبر يسجل أعلى مستوى له في 2025

ارتفعت تكاليف المعيشة في ألمانيا خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها هذا العام، إذ زادت أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد المكتب الاتحادي للإحصاء، هذه الأرقام بعد مراجعة الحسابات الأولية. ويعود ارتفاع معدل التضخم بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار الخدمات فوق المتوسط وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان معدل التضخم في ألمانيا ارتفع لأول مرة هذا العام إلى 2.2% في شهر أغسطس الماضي.

وقالت روت براند، رئيسة المكتب: "بعد تراجعها منذ بداية العام، عادت معدلات التضخم للارتفاع مجددًا للشهر الثاني على التوالي".

ويرى خبراء الاقتصاد، أن المستهلكين في ألمانيا سيتعين عليهم في الوقت الحالي التعايش مع معدلات تضخم تتجاوز حاجز الـ2%.

وبحسب مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين من أغسطس إلى سبتمبر 2025 بنسبة 0.2%.

وحتى ما يُعْرَف بـ "معدل التضخم الأساسي" الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، ارتفع قليلًا إلى 2.8%.

ومع ذلك، فإن موجة الغلاء التي اجتاحت ألمانيا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، قد انحسرت، فقد تراجع معدل التضخم في العام الماضي إلى 2.2% بعد أن بلغ 6.9% في عام 2022 و5.9% في عام 2023.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرائدة في البلاد أن يبلغ معدل التضخم خلال العام الجاري نحو 2.1% فقط، أي مستوى معتدل نسبيًا.

لكن الإحساس العام بين الناس هو أن التضخم أعلى من ذلك، إذ يشعر المستهلكون بوضوح بارتفاع الأسعار في مشترياتهم اليومية.

فقد زادت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، وكان الارتفاع ملحوظًا في أسعار الفواكه (+5.1%)، واللحوم (+3.2%)، وخاصة الشوكولاتة (+21.2%)، في حين انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 2.1%.