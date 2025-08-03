استشهد 12 فلسطينيا، بينهم 9 من منتظري المساعدات، وأصيب عشرات آخرون، جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأحد.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها ضد الفلسطينيين بالقطاع للشهر الـ22، وفق ما أفادت به للأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين وأصاب آخرين بإطلاق نار استهدف تجمعا لمنتظري المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قِبل الأمم المتحدة.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، المستمرة منذ 27 مايو بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد الشهداء إلى 1422 فلسطينيا وأكثر من 10 آلاف مصاب، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي المتكرر للنار على منتظري المساعدات، بحسب وزارة الصحة بغزة.

- قصف مدرسة ومقر للهلال الأحمر

وقبل ذلك، استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين، ومقرا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بأن فلسطينيين استشهدا جراء قصف طال مدرسة في المدينة، فيما أوضح شهود عيان أن القصف استهدف مدرسة "الأمل" الواقعة في منطقة الحي الياباني غربي خان يونس.

وفي بيان، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "استشهد أحد موظفينا وأصيب ثلاثة آخرون، عقب استهداف قوات الاحتلال لمقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى اندلاع النيران في الطابق الأول من المبنى".

- عمليات تدمير بخان يونس و غزة

وخلال ساعات الليل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين بمناطق متفرقة شرقي خان يونس، ما أدى إلى تطاير الشظايا ووصولها إلى مناطق غربي المدينة، وتسبب ذلك في إصابات بين النازحين، حسب شهود عيان للأناضول.

كما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ونسف لمبان سكنية ومنشآت في منطقة شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بحسب الشهود.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.