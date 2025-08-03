انتشال جثامين عدد من المهاجرين الأفارقة غرقوا قبالة سواحل محافظة أبين اليمنية

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، اليوم الأحد، انتشال عدد من جثامين مهاجرين أفارقة غرقوا قبالة سواحلها، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وقالت إدارة أمن أبين، في بيان صحفي، إن قواتها إلى جانب قوات الحزام الأمني "نفذت عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو)، الذين لقوا حتفهم غرقاً في البحر قبالة سواحل محافظة أبين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي".

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية نقلت الجثث إلى المستشفيات في مدينة زنجبار (عاصمة المحافظة) ضمن جهود إغاثية وإنسانية مكثفة تقوم بها رغم محدودية الإمكانيات.

وأشارت إلى أن العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر.

ودعت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين كافة الجهات المعنية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات رادعة "لوقف هذا التدفق غير الشرعي عبر المياه الإقليمية اليمنية، والذي بات يشكل خطراً إنسانياً وأمنياً متصاعداً".

وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات البحرية ومنظمات الهجرة، والمنظمات الدولية ذات الصلة، لمنع شبكات التهريب من استغلال السواحل اليمنية كنقطة عبور للمهاجرين.

وقالت "إن المحافظة لم تعد قادرة على تحمل أعباء هذه الموجات المتكررة، في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وبشكل متكرر يتجه آلاف المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بطرق غير شرعية في ظروف إنسانية صعبة، بغرض المرور إلى دول الخليج وخاصة السعودية بغرض البحث عن فرص عمل وحياة أفضل، وسبق أن لقى العديد منهم حتفهم غرقاً في البحر.