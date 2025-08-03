أضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، النار في مركبة فلسطينية، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين، شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المواطن إسحاق إدريس، مالك المركبة، لمراسل الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت محيط منزله القريب من مستوطنة "كريات أربع" الإسرائيلية، وأشعلت النار في سيارته المتوقفة أمام المنزل قبل أن تلوذ بالفرار.

وأضاف أن النيران أتت على الجزء الأمامي من المركبة، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لبقية السيارة.

وأوضح إدريس أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين على جدران منزله، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تتكرر في المنطقة بهدف دفع السكان إلى الرحيل لصالح التوسع الاستيطاني.

ومساء السبت، استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون، برصاص مستوطنين إسرائيليين، خلال هجوم استهدف بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) في بيان إن عدد القتلى الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام ارتفع إلى 9، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم 31 فلسطينيا، في هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون غالبا تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً.

بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.