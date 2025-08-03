النيران تشتعل في خزان وقود سعة 2000 متر مكعب في سوتشي بعد سقوط مسيرة جوية

قال مصدر في مقر عمليات مكافحة حالات الطوارئ الإقليمي، إن النيران لا تزال مشتعلة في خزان للمشتقات النفطية بسعة 2000 متر مكعب في مستودع للوقود في منطقة أدلر في سوتشي.





وأضاف المصدر: "بحسب المعلومات المحدثة، لا تزال النيران مشتعلة في خزان يحتوي على منتجات نفطية بسعة 2000 متر مكعب في مستودع للوقود في منطقة أدلر بعد سقوط مسيرة جوية".



ووفقا لمعلومات مقر العمليات، اندلع حريق آخر بعد سقوط حطام طائرة بدون طيار في ورشة تعاونية لصيانة السيارات بشارع أفياتسيونايا. وتضررت خمسة كراجات. وتم إخماد الحريق قبل وصول رجال الإطفاء.

في الشارع نفسه، يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق اندلع في متجر. وحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات.

يشار إلى أن 127 شخصا و35 قطعة من المعدات يشاركون في إزالة آثار هجوم المسيرات الجوية المعادية على منطقة أدلر في سوتشي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي التجمعات السكنية ومنشآت الطاقة وغيرها من المواقع الحيوية المدنية، في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار بالطائرات المسيرة والصواريخ.

هذا ويواصل الجيش الروسي التصدي للمسيرات الأوكرانية كما يوجه ضربات دقيقة ضد تجمعات الأفراد والمعدات بالقوات الأوكرانية ومراكز تجمع المرتزقة الأجانب، وكذلك ضد المؤسسات الصناعية التي تعمل في مجال إنتاج الأسلحة والمعدات الحربية.