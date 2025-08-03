الشرطة الأمريكية تعثر على متفجرات أثناء اعتقال رجل هدد مسؤولين عموميين

قالت السلطات في ولاية تينيسي الأمريكية يوم السبت إن الضباط عثروا على 14 عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء تنفيذهم أمر تفتيش منزل رجل هدد بقتل مسؤولين عموميين وحاول تفجير العبوات أثناء اعتقاله.

وقالت شرطة مقاطعة بولك في بيان إن المحققين والنواب توجهوا يوم الجمعة إلى منزل في أولد فورت، على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق تشاتانوجا، من أجل القبض على المشتبه به البالغ من العمر 54 عاما.

وبعد احتجازه، لاحظ الضباط أن "شيئا ما كان مشتعلا" في غرفة النوم التي عثر عليه فيها، حسبما ذكرت الشرطة.

ورأوا ما بدا أنه عبوة ناسفة محلية الصنع وأخلوا المنزل. وفي وقت لاحق، عثر ضباط فريق المفرقعات ووكلاء من المكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على 14 عبوة ناسفة، حسبما ذكرت الشرطة.

ووفقًا لشرطة مقاطعة بولك، وجهت للمشتبه به 11 تهمة بالشروع في القتل من الدرجة الأولى، و14 تهمة بامتلاك أسلحة محظورة، وتهمة واحدة بحيازة مكونات متفجرة.

وجرى احتجاز الرجل في سجن مقاطعة بولك، الذي لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه عند التواصل معه عبر الهاتف يوم السبت.

وكان المشتبه به مطلوبا بموجب مذكرات سارية لتهديده بقتل مسؤولين عموميين وأفراد من إنفاذ القانون في المقاطعة.