وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يتفقدان مشروع الصالحية الزراعي المتكامل لتحقيق الأمن الغذائي

- وزير الزراعة: مشروع الصالحية يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على الابتكار

- محافظ الشرقية يدعو لتوسيع منافذ بيع منتجات مشروع الصالحية لمواجهة ارتفاع الأسعار



تفقد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مشروع الصالحية الزراعي المتكامل بمدينة الصالحية الجديدة، والذي يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية المتكاملة في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

رافقهما في الجولة التفقدية اللواء أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة والمحافظة، حيث استعرضوا مكونات المشروع المقام على مساحة 21 ألف فدان، ويعتمد على 8 محطات مياه للري، ويضم أنشطة متنوعة تشمل الإنتاج النباتي، وتربية الماشية والدواجن، والمزارع السمكية، إلى جانب مصانع للأعلاف والملح والكرتون، ومحطات لحلب الألبان، ومنافذ توزيع.

وقال وزير الزراعة، إن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الزراعي المتكامل، ويعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التطور والابتكار، مشيدًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي، الذي يزخر بفرص واعدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأن الوزارة حريصة على دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جهته، أكد محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي يشهد نهضة غير مسبوقة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس جهود الدولة في النهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

ودعا المحافظ إلى تعزيز التعاون بين المحافظة وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية لتوسيع نطاق المنافذ التابعة للمشروع، وطرح المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار.



