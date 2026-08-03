محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد بعد الهزة الأرضية وتؤكد: لا خسائر أو بلاغات بالمحافظة

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تداعيات الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين صباح اليوم الاثنين، وذلك فور إعلان الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيلها.

ووجهت المحافظ غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتنسيق الفوري مع جميع الجهات التنفيذية وغرف الطوارئ بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتأكد من انتظام العمل بكل المرافق الحيوية.

وأكدت المتابعة الميدانية عدم ورود أي بلاغات أو رصد خسائر أو تأثيرات داخل نطاق المحافظة حتى الآن، مع استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وناشدت محافظ البحيرة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والصفحة الرسمية للمحافظة للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ.