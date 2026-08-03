أعلنت شركة "كيا" لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، أن مبيعاتها العالمية ارتفعت بأكثر من 10% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على تشكيلة سياراتها الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وبلغت مبيعات شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية 298037 سيارة في جميع أنحاء العالم خلال يوليو الماضي، بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وظلت سيارة "سبورتاج" الطراز الأكثر مبيعا لشركة كيا بـ 52714 وحدة، تليها سيارة "سيلتوس" بـ36 ألفا و429 وحدة وسيارة "كيه 4" بـ 20789 وحدة.

وارتفعت مبيعات الشركة الخارجية بنسبة قوية بلغت 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 242 ألفا و556 وحدة خلال يوليو الماضي، بينما ارتفعت مبيعاتها المحلية بنسبة 21.3% لتصل إلى 54 ألفا و604 وحدات.