حققت المجلة الدولية للمركز القومي للبحوث (BNRC) إنجازًا علميًا دوليًا بارزًا، بعد حصولها على موافقة قاعدة البيانات العالمية «سكوبس» (Scopus) للانضمام إلى فهرسها الدولي، وذلك عقب سلسلة من عمليات التقييم الصارمة التي أكدت المستوى الأكاديمي والتحريري للمجلة.

ولم يقتصر قرار «سكوبس» على اعتماد المجلة فحسب، بل جاء مصحوبًا بتقارير تقييم أشادت بالمعايير العلمية التي تطبقها، حيث أكدت اللجنة الدائمة للمراجعة أن المحتوى المنشور يتميز بالأصالة والعمق العلمي، ويستند إلى مراجعات علمية دقيقة وتوثيق رفيع المستوى، إلى جانب إخراج فني وتصميم احترافي يواكب المعايير المتبعة في الدوريات العلمية العالمية.

وأشارت تقارير التقييم إلى الصرامة العلمية التي تُدار بها المجلة، والتي انعكست في نسبة قبول للأبحاث بلغت 8.4% فقط، مع متوسط زمن لمعالجة الأبحاث يبلغ 130 يومًا، وهي مؤشرات تعكس دقة وحيادية عملية التحكيم العلمي.

كما أبرز التقرير التأثير العلمي المتنامي للمجلة، من خلال الأداء القوي في معدلات الاستشهادات البحثية الصادرة عن مؤسسات أكاديمية متنوعة حول العالم، مدعومًا بهيئة تحرير وباحثين يمثلون عددًا من الدول، بما يعزز حضور البحث العلمي المصري على الساحة الأكاديمية الدولية.