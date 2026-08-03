جامعة كفر الشيخ تنظم مؤتمرا علميا وورشة تدريبية متخصصة في جراحات المناظير البطنية والصدرية

أعلنت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ تنظيم مؤتمر علمي متخصص، بالتزامن مع إطلاق أول ورشة تدريبية متكاملة في جراحات المنظار البطني والمنظار الصدري، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 أغسطس 2026 بمقر الكلية.

يُقام المؤتمر والورشة تحت رعاية الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وريادة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور شريف قداح، رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، والدكتورة نهلة نصير، نائبة عميد الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم الجراحة العامة، فيما يتولى الدكتور محمد عرفة إدارة وتنسيق الورشة.

ويستهدف المؤتمر استعراض أحدث المستجدات العالمية في جراحات المناظير البطنية والصدرية، من خلال جلسات علمية يشارك فيها نخبة من أساتذة واستشاريي الجراحة بالجامعات المصرية، لمناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الجراحية المتطورة، إلى جانب تبادل الخبرات وعرض التجارب الإكلينيكية المتميزة، بما يدعم منظومة التعليم الطبي المستمر ويرفع كفاءة الأطباء والباحثين.

وتتضمن الورشة التدريبية برنامجا عمليا مكثفا يعتمد على أحدث تقنيات المحاكاة باستخدام معامل "Dry Lab وWet Lab"، إلى جانب التدريب على استخدام المناظير والأجهزة الجراحية الحديثة، وتقنيات الخياطة بالمنظار، ومهارات التعامل مع الأدوات الدقيقة، بما يمنح المشاركين خبرة عملية متقدمة تتوافق مع أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم المؤتمر والورشة يجسد رؤية الجامعة في الدمج بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مشيرا إلى حرص الجامعة على استضافة الفعاليات العلمية المتخصصة التي تسهم في نقل الخبرات العالمية إلى الأطباء والباحثين، وتعزيز جودة التدريب الطبي داخل مصر.

وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة علمية للحوار وتبادل الخبرات بين كبار المتخصصين، فيما توفر الورشة تدريبا احترافيا على أحدث تقنيات جراحات المناظير، بما يعزز مكانة جامعة كفر الشيخ بين الجامعات المصرية الرائدة في مجال التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث الاتجاهات البحثية والتقنيات الحديثة في جراحات المناظير، وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات الطبية، مؤكدا أن الجمع بين المؤتمر العلمي والتدريب العملي يمثل نموذجا متكاملا لإعداد أطباء قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في العلوم الطبية.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة العلمية التي تربط بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

بدوره، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، أن المؤتمر والورشة يمثلان حدثا علميا بارزا، لما يتضمنانه من محاضرات متخصصة، وجلسات نقاشية، وعروض حية، وتدريب عملي مكثف تحت إشراف نخبة من كبار أساتذة جراحات المناظير، موضحا أن البرنامج العلمي أُعد وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق أكبر استفادة للمشاركين من مختلف التخصصات الجراحية.

وأضاف أن مشاركة خبراء من جامعات مصرية مختلفة تمنح المؤتمر قيمة علمية كبيرة، وتتيح للأطباء والباحثين الاطلاع على أحدث التطبيقات والتقنيات في جراحات المناظير البطنية والصدرية، بما يسهم في تطوير الأداء الجراحي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر والورشة حضورا واسعا من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء، والباحثين، وأطباء الامتياز، وشباب الجراحين، في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم التعليم الطبي المستمر، وإعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك أحدث المعارف والمهارات الجراحية وفقا للمعايير الدولية.