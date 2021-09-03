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مصدر يمني: مقتل 65 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني
د ب أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 8:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 8:38 ص

 أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الخميس، بسقوط 65 قتيلا في صفوف مليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، في معارك مع قوات الجيش الحكومي خلال ثلاث أيام، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال عبدالرزاق الشدادي، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مليشيا الحوثي تشن منذ الأحد الماضي، هجمات عنيفة على امتداد جبهات مأرب، باتجاه الكسارة والمشجح".

وأشار الشدادي إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 65 عنصرا من ميليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، فضلا عن أسر العشرات منهم، وتدمير معدات عسكرية ودوريات وعربات بمساندة طيران التحالف الداعم للشرعية.

وأوضح، أن ميليشيا الحوثي، شنت قصفا عنيفا على قرية الكولة بمديرية رحلة، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، فضلا عن نزوح نحو من مئة أسرة.

وبحسب الشدادي، فقد تمكنت ميليشيا الحوثي من إسقاط بعض المواقع في اتجاه الكسارة، غربي المحافظة.

وأضاف الشدادي، أن رجال الجيش شنوا هجوما معاكسا على مواقع المليشيات، تمكنوا خلاله "من تحرير كافة الموقع التي سقطت اليوم الأول كاملة وتحرير موقع جديد بجبهة الكسارة ودنه".

وأكد المسؤول العسكري، أن المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف حتى هذه اللحظة.


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