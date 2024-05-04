طلاب في كلية بأيرلندا ينصبون مخيما مؤيدا للفلسطينيين

نصب طلاب كلية ترينيتي في العاصمة الأيرلندية دبلن، مخيمًا احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة، ما أجبر إدارة الجامعة على تقييد دخول الحرم الجامعي، السبت، وإغلاق معرض (كتاب كيلز)، أحد أهم عناصر الجذب السياحي في أيرلندا.

وأقيم المخيم في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد أن قال اتحاد طلاب كلية ترينيتي، إن الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف يورو (230 ألف دولار) بسبب خسائر مالية تكبدتها نتيجة احتجاجات في الشهور القليلة الماضية، لا تتعلق فقط بالحرب في غزة.

وقالت كلية ترينيتي، إنها قصرت دخول الحرم الجامعي على الطلاب والموظفين والمقيمين؛ لضمان السلامة، وإن معرض كتاب «كيلز» سيتم إغلاقه السبت.

ويطالب المحتجون في كلية ترينيتي أقدم جامعة في أيرلندا، بقطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل.

وقالت رئيسة الجامعة ليندا دويلو، في بيان صدر قبل أيام، إن كلية ترينيتي تراجع استثماراتها في مجموعة من الشركات، وإن أكاديميين يدرسون اتخاذ قرارات بشأن العمل مع المؤسسات الإسرائيلية.