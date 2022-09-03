رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أعاد الحياة السياسية المصرية

أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله بالحوار الوطني الذي تجريه الدولة الآن، لافتًا إلى أن الحوار الوطني بمثابة إعادة للحياة السياسية المصرية.



وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، بالطريقة التي تدار بها الحوار الوطني وكذلك الحوكمة في منظومة الإدارة، منوهًا إلى أن الشعب اعتاد أن السياسة عبارة عن تنازعات سياسية، وتشهد اختلافًا في الأيدولوجيات كبير.



وقال إن الحوار الوطني يساهم في إيصال نبض الشارع والبرامج والمقترحات للمسؤولين، وكذلك تسليط الضوء على التفاعل السياسي وما يحدث في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا وجود حراك كبير، يحدث على مستوى الدولة المصرية.



وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أهمية مواكبة الحركة السياسية، لما تشهده الدولة في الوقت الراهن من حراك كبير، قائلًا إن الحوار الوطني «يرسم لوحة مصرية سياسية، ويساهم في بلورة البرامج المعينة لمجموعة من الأحزاب».



وأوضح أن الحوار يستهدف التحرك من مشكلات محددة بالدولة، متابعًا: «البرامج تقدم مبنية على محاور معينة سياسية واقتصادية واجتماعية، وهناك شغل احترافي ومواضيع محددة تدار بطريقة معينة، لتنظيم الساحة السياسية».





