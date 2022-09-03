بن شرقي يعود للملاعب بعد 44 يوما من خلع قميص الزمالك

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أعلن الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة، عن تشكيل فريقه لمواجهة دبا الفجيرة، في افتتاحية الموسم الجديد من دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) موسم 2022/2023.

وشهد التشكيل تواجد المغربي أشرف بن شرقي الوافد الجديد لفريق الجزيرة قادما من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل النجم المغربي عن صفوف الزمالك منذ 44 يوما عقب التتويج بكأس مصر بالفوز على الأهلي (2-1) في 21 يوليو الماضي.

وجاء تشكيل الجزيرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: زايد سلطان – محمد العطاس – خليفة الحمادي – عبدالله إدريس

خط الوسط: عدبالله ديابي – ثولاني سيريرو – عبدالله رمضان – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: علي مبخوت – فلورين تاناسي