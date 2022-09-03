وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، رسالة لجماهير الأبيض، في ظل الانتقاد المتواصل لـ صفقات الفريق، كاشفا عن قيمة تعاقد ناديه مع الوافد الجديد إبراهيما نداي.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة الزمالك: «قلت قبل ذلك أننا لن نبرم صفقات جماهيرية، بل سنفعل ما يحتاجه الفريق، إذا كان هناك صفقات جماهيرية في الدوري المصري، فمن سيكونوا نجوم أكبر من اللاعبين الفائزين بالدوري؟».

وأضاف: «أريد للجمهور أن يتطلع للأفضل، لا يصح أن تقرر صفحة بها ألفي أو 3 آلاف شخص من سيأتي ومن سيرحل عن الزمالك، لا أعتقد أن الناس أعادونا كي يدار الزمالك بهذه الطريقة».

وواصل: «نحن داخل المطبخ وأعلم الناس بالمشاكل ونتعامل معها بأيدينا، لا يليق أن يقول أحد من يصلح ومن فاشل، لا يصح أن يملك المدرب جوسفالدو فيريرا طلباته ثم يخرج من يشكك به».

وأوضح: «الجمعية العمومية تأتي بمجلس الإدارة لتحاسبه كل 4 سنوات، ونحن نأتي بالمدرب ونحاسبه كل عام، وكإدارة كرة نحاسب لاعبينا على فترات، ليس من المنطقي أن يتم انتقاد اللاعب بناء على سعره أو انتقاله المجاني. أشرف بنشرقي أتى بـ 400 ألف دولار. زيزو أفضل لاعب في الدوري أتى بـ 200 ألف دولار».

وكشف: «إبراهيما نداي ليس لاعبا حرا. لقد اشتريناه من لوزيرن بـ 850 ألف يورو، لا يمكنني فهم الحملة التي تقام ضد لاعبين قبل التعاقد معهم، فيريرا يريد تقوية الفريق ومقاعد البدلاء، وأعتقد أن أفضل صفقات الزمالك تمت في الأعوام الأخيرة، لسنا بحاجة لصفحة كي توجهنا».

وأتم: «يحق للكل قول رأيه، ولكن شن حملة لإفشال لاعب أمر غير مقبول، من الممكن أن يذهب الزمالك لشراء لاعب ثم لا تتم الصفقة بسبب حملة ضده، أرى الصحيح للنادي وأفعله حتى لو سيضرني شخصيا أو يأخذ من رصيدي، حين رحل كهربا عن الزمالك كان هناك مطالبات بعودته، ولو استمعت لهذا الكلام لكنت أفسدت أمور أخرى داخل الفريق».