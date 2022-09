أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع، في مصفاة بجزيرة "نيوفاوندلاند" الكندية مما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان جارلاند، لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" في المصفاة الواقعة في بلدة "كم باي تشانس".

Footage here of a Cougar landing in a Sobeys parking lot in Clarenville, getting ready to take injured workers to St. John’s. (via @sandratroke ) pic.twitter.com/AbyWnRBpKY

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة".

وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن جرح ستة أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

Both helicopters are now in the air en route to St. John’s. The Cougar pictured here took one patient. Unsure how many are on the Cormorant. pic.twitter.com/ADufxWsSvz