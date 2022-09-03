سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع، في مصفاة بجزيرة "نيوفاوندلاند" الكندية مما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان جارلاند، لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" في المصفاة الواقعة في بلدة "كم باي تشانس".

Footage here of a Cougar landing in a Sobeys parking lot in Clarenville, getting ready to take injured workers to St. John’s. (via @sandratroke) pic.twitter.com/AbyWnRBpKY — Ryan Cooke (@ryancookeNL) September 2, 2022

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة".

وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن جرح ستة أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

Both helicopters are now in the air en route to St. John’s. The Cougar pictured here took one patient. Unsure how many are on the Cormorant. pic.twitter.com/ADufxWsSvz — Ryan Cooke (@ryancookeNL) September 3, 2022

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

ونقل ثلاثة من الأشخاص الثمانية الذين أصيبوا إلى "سانت جونز" ليلة الجمعة لتلقي العلاج من إصابات خطيرة، وفقا لموقع "سي بي سي".

ولم يتم الكشف عن سبب الانفجار وموقعه بالضبط، لكن الشركة التي تدير المصفاة (برايا) تقول إن الحريق الناتج عن الانفجار كان تحت السيطرة بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وأكدت شركة برايا أنها تتعاون مع السلطات المختصة، وقال بيان للشركة: "سنفعل كل ما في وسعنا لدعم الجرحى وعائلاتهم خلال هذا الوقت".

وأضاف: "تم إبلاغ السلطات وسنتعاون بشكل كامل مع التحقيقات".

وتعمل المصفاة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر إنتاج وقود الطائرات والديزل من زيت الطهي المستخدم وزيت الذرة والدهون الحيوانية، وفقا لسي بي سي.